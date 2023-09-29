Снизилось ли доверие россиян к путину и его правительству - опрос

Граждане россии рассказали, на сколько доверяют властям своей страны.

Доверие жителей *россии к президенту владимиру путину и членам его правительства значительно снизилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологами.

Так, в сентябре 2023 года результаты открытого вопроса показали следующие уровни доверия:

президенту рф владимиру путину - 38% (снижение с 44% в августе);

премьер-министру михаилу мишустину - 14% (снижение с 18% в августе);

министру обороны сергею шойгу - 6% (снижение с 8% в августе);

министру иностранных дел сергею лаврову доверяет также 14% респондентов.

Oпрос "левада-центра" проводился с 21 по 27 сентября 2023 года и охватил 1633 человек. Методология исследования предполагала личное интервью со всеми респондентами на дому. Статистическая погрешность, при 95% уровне доверия, не превышает 3,4%.

Еще мы сообщали, что россияне могут готовить ко дню рождению владимира путина особый кровавый подарок. Военный эксперт Алексей Мельник отметил, что украинцы вряд ли предпримут какие-то действия, а вот жители рф могут.

Также у россиян впервые спросили мнение об уходе путина - в кремле поручили узнать, как жители россии относятся к идее возможной отставки президента рф. Отметим, раньше раздумывать над такими вопросами в кремле не позволяли.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!