Снизилось ли доверие россиян к путину и его правительству - опрос

Доверие жителей *россии к президенту владимиру путину и членам его правительства значительно снизилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологами.
Так, в сентябре 2023 года результаты открытого вопроса показали следующие уровни доверия:
Oпрос "левада-центра" проводился с 21 по 27 сентября 2023 года и охватил 1633 человек. Методология исследования предполагала личное интервью со всеми респондентами на дому. Статистическая погрешность, при 95% уровне доверия, не превышает 3,4%.
Еще мы сообщали, что россияне могут готовить ко дню рождению владимира путина особый кровавый подарок. Военный эксперт Алексей Мельник отметил, что украинцы вряд ли предпримут какие-то действия, а вот жители рф могут.
Также у россиян впервые спросили мнение об уходе путина - в кремле поручили узнать, как жители россии относятся к идее возможной отставки президента рф. Отметим, раньше раздумывать над такими вопросами в кремле не позволяли.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!