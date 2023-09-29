Указ устанавливает осеннюю призывную кампанию, призывающую на обязательную военную службу 130 тысяч граждан.

Владимир путин* подписал указ, устанавливающий осеннюю призывную кампанию, призывающую на обязательную военную службу 130 тысяч россиян.

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правительства в пятницу.

Все мужчины в рф обязаны пройти годичную военную службу в возрасте от 18 до 27 лет или пройти эквивалентную подготовку во время получения высшего образования.

Этот шаг путина происходит на фоне того, как российские вооруженные силы продолжают свою «специальную военную операцию» в Украине. Полномасштабная война длится уже 20 месяцев.

Главарь кремля, подписавший в марте указ о призыве 147 тысяч человек на весеннюю кампанию, заявил в этом месяце, что готовится к длительной войне в Украине.

В июле нижняя палата российского парламента проголосовала за повышение максимального возраста призыва мужчин с 27 до 30 лет. Новое законодательство вступает в силу 1 января 2024 года.

В прошлом году рф объявила о плане увеличения численности своего профессионального и призывного боевого персонала более чем на 30% до 1,5 миллиона человек. Эта амбициозная задача усложняется тяжелыми, но нераскрытыми потерями в Украине.

Курсор, что новый опрос показал, снизилось ли доверие россиян к путину и его правительству.

Напомним, что на встрече путина с президентом Южного Судана произошел нелепый конфуз — забавный момент попал на видео.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!