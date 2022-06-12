Зеленский прокомментировал показательную раздачу российских паспортов на оккупированных территориях

Демонстрация радости от освобождения россией украинских граждан не удалась. Жители оккупированных городов находятся в положении заложников без связи и денег, но с навязанными пропагандистами праздниками от рф.

В Мелитополе и Херсоне, оккупированных россией* украинских городах, началась раздача паспортов рф, приуроченная к навязанному празднику дню россии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для показательного видео использованы несколько предателей-коллаборантов и людей из их окружения.

«Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно», — прокомментировал Зеленский.

Население захваченных городов поставлено оккупантами в жесткие условия: банки не работают, обналичить деньги нет возможности, анонсированных российских рублей у граждан просто нет. Коллаборанты для запуска своей валюты и одновременного формирования базы данных организовали выдачу подачки в виде 10 тыс. рублей за предоставление своих паспортных данных.

Эти данные местные гауляйтеры планируют использовать для организации возможного псевдо-референдума, предупреждают украинские власти.

«Курсор» сообщал, что оккупанты используют мариупольцев как живой щит. Жители украинского города Мариуполя остались заложниками произвола российских оккупантов. Они как заключенные ходят по своим улицам с документами, подтверждающими лояльность к рф.

Также сайт информировал, что в Одессе могут устроить эпидемию чумы. Очередную провокацию готовят военные армии рф. Они заявили о возможности распространения в Одессе страшной инфекции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!