Путин выступил с новым обращением: что он сказал

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Диктатор сказал, что 2022 год был очень сложным для рф.

Президент рф владимир путин сделал ряд заявлений, связанных с экономическими вопросами. Об этом сообщает ТАСС. Главные тезисы, прозвучавшие из уст диктатора: Прошлый год был очень сложным для россии, но удалось успешно преодолеть риски в экономике, в том числе неожиданные;

Власти рф примерно понимают, какие риски в экономике ожидаются в 2023 году;

Требуется ничего «не завышать и не занижать» при оценке перспектив развития экономики в 2023 году;

Надо не допустить вывоза за границу всего урожая, нужны стабильные резервы. «Курсор» сообщал, что россияне насиловали украинских женщин, мужчин и детей на оккупированных территориях. * — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала: Рами Мадрих