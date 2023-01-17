Путин выступил с новым обращением: что он сказал

Президент рф владимир путин сделал ряд заявлений, связанных с экономическими вопросами.
Об этом сообщает ТАСС.
Главные тезисы, прозвучавшие из уст диктатора:
- Прошлый год был очень сложным для россии, но удалось успешно преодолеть риски в экономике, в том числе неожиданные;
- Власти рф примерно понимают, какие риски в экономике ожидаются в 2023 году;
- Требуется ничего «не завышать и не занижать» при оценке перспектив развития экономики в 2023 году;
- Надо не допустить вывоза за границу всего урожая, нужны стабильные резервы.
«Курсор» сообщал, что россияне насиловали украинских женщин, мужчин и детей на оккупированных территориях.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!