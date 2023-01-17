Путин выступил с новым обращением: что он сказал

17:32, Сегодня
Новости СНГ, Политика, Экономика
владимир путин президент россии фото
Фото: depositphotos.com

Диктатор сказал, что 2022 год был очень сложным для рф.

Президент рф владимир путин сделал ряд заявлений, связанных с экономическими вопросами.

Об этом сообщает ТАСС.

Главные тезисы, прозвучавшие из уст диктатора:

  • Прошлый год был очень сложным для россии, но удалось успешно преодолеть риски в экономике, в том числе неожиданные;
  • Власти рф примерно понимают, какие риски в экономике ожидаются в 2023 году;
  • Требуется ничего «не завышать и не занижать» при оценке перспектив развития экономики в 2023 году;
  • Надо не допустить вывоза за границу всего урожая, нужны стабильные резервы.

«Курсор» сообщал, что россияне насиловали украинских женщин, мужчин и детей на оккупированных территориях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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