Президент *россии владимир путин встретился с представителями патриотических и молодежных организаций, где сделал ряд заявлений.

Об этом сообщает «ТАСС».

Так, по словам кремлевского диктатора, будущее страны во многом определяется знаниями и пониманием событий прошлого и того, «благодаря кому живут нынешние поколения». Он считает, что самое главное при освещении войны в Украины – правда и достоверность, что якобы является «главным оружием» рф.

Президент анонсировал продолжение работы по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны. Также он вспомнил о медицинских работниках, которые «на новых территориях (оккупированных территориях Украины – прим.ред.) работают с полной отдачей и в условиях невероятного напряжения».

«Надеюсь, это закончится», – сказал он.

По мнению путина, с рф постоянно «кто-то боролся», что также сопровождалось информационным фронтом. Он заявил, что противник пытается дезориентировать российское население, прежде всего молодых людей, с чем нужно бороться.

Также он сделал ряд других заявлений:

Работа реконструкторов лучше любого учебника, потому что воссоздает историю вживую;

Есть факты продажи плодородного слоя земли с Украины, как и леса-кругляка;

Участники спецоперации (войны – прим.ред.) являются героями, выполняющими тяжелый труд;

У элит Германии выветривается память о жертвах фашизма, но хорошо, что у простых немцев сохраняется;

Главная задача — сохранение россии и создание условий для ее развития.

Ранее путин заявил, что россия уверена в победе.

«Курсор» сообщал, что лавров начал угрожать вторжением в Молдову.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!