Путин выступил с новыми заявлениями: россия уверена в победе

Не обошлось без упоминания о нацизме.

Президент *россии владимир путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, которые посвящены 80-летию победы в Сталинградской битве.

Об этом сообщает «ТАСС«.

Кремлевский диктатор возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы, после чего почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат. Также он сделал ряд заявлений:

Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа;

Нацистская идеология в «современном обличие» вновь напрямую угрожает безопасности россии;

Путин находит невероятным то обстоятельство, что «россии снова угрожают немецкими танками Leopard с крестами на борту»

Рф имеет множество «друзей во всем мире»;

Кремль не посылает свои танки к границам стран Запада, но ему «есть чем ответить на угрозы, не бронетехникой»;

В войну против россии пытались втянуть европейские страны, в том числе Германию;

«Готовность ради правды идти до конца и делать невозможное» присутствовала и до сих пор «есть в крови многонационального народа рф»;

«россия уверена в себе, своей правоте и победе».

Ранее у Зеленского назвали условие, при котором рф начнет разваливаться.

Также «Курсор» сообщал, что лаврову и конашенкову выписали повестки в суд рф.

Помимо этого украинская разведка сообщила о последнем приказе путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!