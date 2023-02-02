Путин выступил с новыми заявлениями: россия уверена в победе

17:13, Сегодня
Новости СНГ, Политика
владимир путин фото
Фото: скриншот из YouTube

Не обошлось без упоминания о нацизме.

Президент *россии владимир путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, которые посвящены 80-летию победы в Сталинградской битве.

Об этом сообщает «ТАСС«.

Кремлевский диктатор возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы, после чего почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат. Также он сделал ряд заявлений:

  • Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа;
  • Нацистская идеология в «современном обличие» вновь напрямую угрожает безопасности россии;
  • Путин находит невероятным то обстоятельство, что «россии снова угрожают немецкими танками Leopard с крестами на борту»
  • Рф имеет множество «друзей во всем мире»;
  • Кремль не посылает свои танки к границам стран Запада, но ему «есть чем ответить на угрозы, не бронетехникой»;
  • В войну против россии пытались втянуть европейские страны, в том числе Германию;
  • «Готовность ради правды идти до конца и делать невозможное» присутствовала и до сих пор «есть в крови многонационального народа рф»;
  • «россия уверена в себе, своей правоте и победе».

Ранее у Зеленского назвали условие, при котором рф начнет разваливаться.

Также «Курсор» сообщал, что лаврову и конашенкову выписали повестки в суд рф.

Помимо этого украинская разведка сообщила о последнем приказе путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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