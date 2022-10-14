Путин сообщил, будут ли еще массированные удары по Украине

По словам российского президента, из 29 объектов, по которым били российские военные, семь не были поражены., поэтому по ним удары продолжают.

В ближайшее время российские оккупанты не планируют массовых ракетных ударов по Украине.

Об этом на пресс-конференции в Астане (Казахстан) заявил президент россии владимир путин*.

«Сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задачи стоят», – заявил путин.

При этом, по его словам, из 29 объектов, по которым, по его данным, били российские военные, семь не были поражены. Поэтому по ним удары продолжают, чтобы «доработать» необходимые цели.

«Сейчас нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока, ну а там видно будет», — сказал президент рф.

Как сообщал Курсор, министерство обороны Украины прокомментировало недавнюю массированную ракетную атаку рф на украинские города и анонсировало месть.

В министерстве отметили, что страна-террорист атаковала ряд областных центров Украины. Под массовыми ракетными ударами оказался Киев. Атакованы объекты гражданской инфраструктуры.

Также Курсор информировал о том, в какую сумму стране-агрессору обошлась атака. Нет точных данных, касающихся каждого типа ракет, которые были выпущены российскими оккупантами. Но по предварительной информации, обстрел совершался ракетами Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», «Торнадо-С» и С-300.

В Генштабе Украины отметили, что всего по стране было выпущено 84 ракеты, а также 24 беспилотных летальных аппарата, в том числе и иранские дроны-камикадзе.

Журналисты подсчитали, что обстрел обошелся россии в 400-700 миллионов долларов. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов — несколько миллионов долларов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!