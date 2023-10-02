Путин цепляется за две вещи, которые могут его спасти – экс-министр обороны Великобритании

Зеленского призвали пересмотреть подход к мобилизации.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался о войне в Украине, в том числе о контрнаступлении ВСУ и изменении подхода к мобилизации.

Об этом сообщает The Telegraph.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника, украинские военные еще раз доказали странам-членам НАТО, что их недооценили. Так, сейчас ВСУ пользуются новой тактикой преодоления "ужасающих минных полей", а также разрушают штабы россиян благодаря ударам Storm Shadow.

Также постепенно разворачивается битва за Крым. Уоллес пишет, что Украина может выиграть эту войну, а президент *рф владимир путин проиграет.

"Точно так же, как человеческие эмоции ведут Украину к успеху, они также являются неизбежным недостатком путина и его преступного режима. Романтика, эгоизм и месть заставили путина перебраться в Украину, и это будет его гибелью", – заявил он.

Экс-министр считает, что путин пытается отчаянно цепляться за две последние вещи, которые могут подарить ему спасение – время и раскол международного сообщества. По этой причине Украине нужно помочь сохранить динамику, в том числе благодаря поставкам боеприпасов и оружия.

Кроме этого, Уоллес упомянул о среднем возрасте украинских военных на фронте, который превышает 40 лет. По его словам, он понимает желание президента Украины Владимира Зеленского сохранить молодое поколение для будущего.

"Но факт в том, что россия тайно мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Так что, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации", – подчеркнул он.

Также "Курсор" сообщал о том, на сколько в Украине может затянуться война.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!