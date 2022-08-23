Путин усилил охрану детей и близких после убийства Дугиной — СМИ

Президенту россии владимиру путину убийство дочери Александра Дугина преподнесли именно как спецоперацию западных спецслужб «с целью отмщения за неудавшееся отравление Алексея Навального и Скрипалей».

Об этом пишет телеграмм-канал Generall SVR.

Отмечается, что особый акцент в докладе для путина сделан именно на дочь Сергея Скрипаля Юлию, которая стала жертвой покушения вместе с отцом, проведя аналогию с Дугиным и его дочерью Дарьей — дескать это месть «англосаксов».

«Дугин ошибся в расчёте на то, что эмпатия Путина принесет изменения в видение ситуации на фронте и побудит президента принять судьбоносные решения. «Сокральность жертвы» сильно переоценена, несмотря на все усилия со стороны руководства силового блока преподнести убийство Дугиной так, чтобы вызвать негатив президента на внешнего врага, это не увенчалось успехом. Зато узнав о распоряжении Путина усилить охрану своих дочерей, внуков и родственников Кабаевой, кремлевское окружение президента начало тихо паниковать, усиливая охрану своих близких и родственников», — говорится в сообщении.

Источник утверждает, что нарастающее беспокойство российских элит за безопасность своих близких подрывает у них веру в путина, который «был гарантом стабильности и соблюдения status quo, в том числе во всем, что касается безопасности как акторов режима, так и членов их семей».

«Фундаментальная потребность в безопасности у кремлевских элит поставлена под сомнение самим президентом, который не уверен в безопасности своих близких, что уже говорить про элиты. Может так статься, что еще одна или пара таких «импровизаций» ускорит и так неизбежный крах режима», — подытоживает автор материала.

Как сообщал Курсор, вечером в субботу, 20 августа, на юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа александра дугина. Она находилась в джипе и скончалась на месте происшествия.

Правоохранительные органы уже подтвердили ее смерть, как и друзья пропагандиста. Сам он приехал на место трагедии через несколько минут и был в полном шоке.

Также Курсор писал о том, что, по мнению внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, «никакого Александра Дугина не хотели убить, а убивали именно Дарью, убивали российские спецслужбы, за деньги убивали».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!