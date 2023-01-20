Путин уволил чиновника, который оскорбил хасидов и говорил о «десатанизации» Украины

Помощник секретаря совбеза рф алексей павлов написал статью о «неоязычестве» в Украине, в которой назвал иудеев «сектантами».

Помощник секретаря совета безопасности российской федерации алексей павлов* был уволен с должности после того, как написал статью, в которой хасиды называются «сектантами», пытающимися установить «превосходство над всеми нациями».

Соответствующий указ российский диктатор владимир путин подписал в пятницу, 20 января.

«Освободить павлова алексея анатольевича от должности помощника секретаря совета безопасности российской федерации», — говорится в документе.

Как известно, павлов в октябре написал для издания «аргументы и факты» статью о «неоязыческих культах» в Украине, к последователям которых он отнес бывшего и.о. президента Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. В частности, российский чиновник назвал движение «Хабад», легитимную школу иудаизма, «сектой», целью которой, по его словам, является установление «превосходства над всеми нациями и народами».

Помимо этого Павлов заявил, что актуальным вопросом является проведение «десатанизации» Украины, а также обвинил Киев в «запрете настоящих ценностей, которые несут православная вера, ислам и иуадаизм».

После этого на павлова в следственный комитет рф пожаловался российский Еврейский конгресс, а главный раввин рф Берл Лазар назвал тезисы помощника секретаря Совбеза «вульгарным антисемитским бредом». В результате секретарю совбеза николаю патрушеву пришлось публично оправдываться за своего подопечного.

«В статье помощника секретаря совета безопасности российской федерации … содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями. Данная трактовка отражает личную точку зрения павлова и ни в коем случае не является официальной позицией сб рф», — заявил патрушев, добавив, что с автором статьи «проведена работа».

Как сообщал Курсор, президент Украины выразил сомнения относительно того, жив ли путин.

Ранее Курсор сообщал, что в СНБО Украины предположили, в какую страну россия хочет вторгнуться в будущем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!