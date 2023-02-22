Путин выступает с новым заявлением: главные тезисы диктатора

По мнению главы кремля, «россиянам нет равных».

Президент *россии владимир путин посетил стадион «лужники» в москве, где проходит митинг-концерт ко Дню защитника Отечества.

Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

Главные тезисы, высказанные кремлевским диктатором:

Родина — это семья, в сердцах россиян это одно и то же;

«Защитник Отечества» является мощным, мистическим и святым значением слов;

Российские солдаты сражаются в войне против Украины «героически, мужественно и храбро, россия гордится ими»;

Российские военнослужащие якобы получают поддержку от всей страны, а каждый поддерживающий и защищающий российские интересы, людей, культуру, язык и территории является «защитников отечества».

Боевые действия сейчас идут на якобы исторических рубежах россии;

Одна из известных молитв начинается со слов «Отче наш» – в этом есть что-то близкое каждому, как и Родина-мать.

Россиянам нет равных, когда они вместе, единству российского народа

Чуть ранее путин провел переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И.

Заявления путина:

Российско-китайские отношения развиваются поступательно, достигают новых рубежей;

Цель в $200 млрд торгового оборота рф и Китая будет достигнута досрочно;

Россия ждет Си Цзиньпина с визитом.

Заявления Ван И:

Отношения рф и КНР выдержали давление на фоне меняющейся международной ситуации;

Отношения рф и КНР не подвержены влиянию третьих сторон;

Китай готов углублять политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество с рф;

Китай и рф вместе поддерживают многополярность и демократизацию международных отношений.

Ранее американский дипломат рассказал, что путин хочет сделать с Украиной.

Также «Курсор» сообщал, что путин может мобилизовать еще миллион человек.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!