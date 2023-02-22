Путин выступает с новым заявлением: главные тезисы диктатора

Президент *россии владимир путин посетил стадион «лужники» в москве, где проходит митинг-концерт ко Дню защитника Отечества.
Об этом сообщает российское издание «ТАСС».
Главные тезисы, высказанные кремлевским диктатором:
- Родина — это семья, в сердцах россиян это одно и то же;
- «Защитник Отечества» является мощным, мистическим и святым значением слов;
- Российские солдаты сражаются в войне против Украины «героически, мужественно и храбро, россия гордится ими»;
- Российские военнослужащие якобы получают поддержку от всей страны, а каждый поддерживающий и защищающий российские интересы, людей, культуру, язык и территории является «защитников отечества».
- Боевые действия сейчас идут на якобы исторических рубежах россии;
- Одна из известных молитв начинается со слов «Отче наш» – в этом есть что-то близкое каждому, как и Родина-мать.
- Россиянам нет равных, когда они вместе, единству российского народа
Чуть ранее путин провел переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И.
Заявления путина:
- Российско-китайские отношения развиваются поступательно, достигают новых рубежей;
- Цель в $200 млрд торгового оборота рф и Китая будет достигнута досрочно;
- Россия ждет Си Цзиньпина с визитом.
Заявления Ван И:
- Отношения рф и КНР выдержали давление на фоне меняющейся международной ситуации;
- Отношения рф и КНР не подвержены влиянию третьих сторон;
- Китай готов углублять политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество с рф;
- Китай и рф вместе поддерживают многополярность и демократизацию международных отношений.
Ранее американский дипломат рассказал, что путин хочет сделать с Украиной.
Также «Курсор» сообщал, что путин может мобилизовать еще миллион человек.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!