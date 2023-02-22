Путин может мобилизовать еще миллион человек — разведки ФРГ

ПРезидент россии владимир путин не готов к переговорам с Украиной и может объявить новую волну мобилизации.

По словам главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля, путин может мобилизовать еще миллион человек, которые будут направлены на войну в Украину.

Об этом он заявил в интервью изданием медиагруппы Redaktions Netzwerk Deutschland, сообщает DW.

Каль заявил, что сейчас путин хочет добиться как можно больше успехов на поле боя, чтобы потом использовать эти преимущества в переговорах, диктуя мир на условиях россии. Каль добавил, что по оценкам разведки, росси может мобилизовать еще около миллиона человек.

«Мобилизационный потенциал росси — это резерв до миллиона людей, если в кремле сочтут это необходимым», — сказал он.

По его словам, война в Украине оказалась не такой, как о ней думали в москве, Киеве и Западе. В самом начала росси считала, что может быстро захватить Украину и установить контроль над ней, но планы кремля провалились. Кроме этого, украинские военные провели ряд успешных атак, вернув свои территории. Сейчас самые жестокие бои идут на Донбассе.

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.

Также пригожин заявил, что завербованные заключенные гибнут даже во время учений.

«Курсор» сообщал, что путин наградил военных, сбивших малазийский Boeing 777.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!