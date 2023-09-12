Путин придумал очередную абсурдную причину продолжения войны в Украине

Путин заявил, что если рф отступит, это будет «троцкизм».

Главарь кремля владимир путин* ответил на вопросы пропагандистов о контрнаступлении ВСУ в ходе своего сегодняшнего выступления на восточном экономическом форуме (ВЭФ) во владивостоке.

Путин заявил, что за последние 6-7 месяцев якобы около 270 тысяч человек добровольно подписали контракты на военную службу и что этот процесс продолжается ежедневно.

Главарь кремля традиционно солгал, что результатов контрнаступления ВСУ нет.

Более того, путин придумал новую причину для продолжения боевых действий.

«Как мы можем прекратить боевые действия, если идет контрнаступление? Мы ж не троцкисты: движение все — конечная цель ничто. Это плохая теория», — сказал главарь рф.

Курсор писал, что путин публично высмеял «удравшего» в Израиль Чубайса.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!