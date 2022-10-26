Путин выступил с новым обращением: что он сказал

Не обошлось без упоминания о так называемой «грязной бомбе».

Президент *россии владимир путин выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

Об этом сообщает SVTV News.

Вот главное из заявлений кремлевского диктатора:

Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остаётся на очень высоком уровне.

Некоторые участники международного сообщества пытаются любой ценой сохранить свою «шатающуюся гегемонию», в чем они якобы прибегают даже к прямым диверсиям. Под этим путин имел в виду взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока». Также они якобы не прекращают попытки реализации сценариев «цветных революций» в странах СНГ, для чего активно используют национализм и экстремизм.

Украина фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют её как таран против россии и СНГ.

Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжёлым.

Кремлю якобы известно о планах использовать для провокаций так называемую «грязную бомбу».

Также «Курсор» сообщал о том, что, по мнению эксперта, может спровоцировать распад россии.

Помимо этого, в рф мобилизовали мужчину, который почти не может ходить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!