Эксперт рассказал, что может спровоцировать распад россии

По словам эксперта, в россии* может произойти конфликт между центром и регионами.

По словам полковника фсб рф в отставке, российского оппозиционера геннадия гудкова, президент россии владимир путин назначил губернаторами «олухов», а все это может спровоцировать рост противоречий между регионами и москвой.

Об этом заявил в интервью изданию «Гордон» журналисту Дмитрию Гордону.

По словам гудкова, причиной распада российской федерации могут стать огромные противоречия между москвой и регионами.

«Губернаторы сейчас превращены в идиотов, которые имитируют бурную деятельность, не имея такой возможности… Многие из них вступили в ряды военных преступников, начав формировать региональные батальоны… Были приспешниками режима, а теперь стали военными преступниками. Сами захотели, сами так решили — пусть отвечают… Поэтому противоречия между регионами и Москвой такие сильные и такие глубокие, что это может запросто привести к распаду рф», — сказал он.

По его мнению, сейчас почти все регионы россии считаются дотационными. Он добавил, что все противоречия между центром и регионами станут заметными, когда начнет слабеть центральная власть. Оппозиционер считает, что сепаратистские процессы могут начаться в Туве, Башкортостане или в Татарстане.

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Наша редакция писала, что российский публицист назвал три главные ошибки путина. Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

Курсор сообщал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

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