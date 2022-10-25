В россии мобилизовали мужчину, который почти не может ходить

В российском Магадане мобилизовали 46-летнего Сергея Борико, который из-за болезни почти не может ходить, после чего его отправили под Донецк.

Об этом сообщает Baza.

Мужчине вручили повестку почти сразу же после объявления *владимиром путиным «частичной» мобилизации. Россиянин имеет серьезный диагноз – артроз коленного сустава, но медицинской комиссии это не помешало признать его годным.

Уже 25 сентября призывник и остальные мужчина были отправлены на месячные учения во Владивосток. Супруга Сергея утверждает, что на полигоне у него образовался отёк бедра и теперь он даже не мог нормально ходить из-за сильной боли.

По ее словам, сперва врачи игнорировали жалобы мобилизованного, но потом решили доставить в больницу. По итогу медики подтвердили у Сергея деформирующий артроз третьей стадии.

Однако, это не показалось убедительным аргументом для военкомата, потому что Борико поставили категорию годности «В» и отправили в Ростов. Оттуда 20 октября, в четверг, Сергей и его сослуживцы были вывезены на фронт под Донецком. Его семья уже обратилась к военному прокурору и к общественникам из «Народного фронта», которые пытаются вернуть россиянина домой.

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