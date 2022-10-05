Путин выступил с новым обращением: что он сказал

По словам диктатора, он приятно удивлен результатами «референдума» на оккупированных *россией территориях Украины. Он утверждает, что кремль будет развивать эти регионы, а также поблагодарил тех, кто «сердцем желал воссоединения» с рф.
Об этом сообщает SVTV.
«Меня результаты референдума, откровенного говоря, порадовали и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают жить. Уверяю вас, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, подчищать или добавлять. Мы для себя решили – будет так, как люди захотят. Итоговый результат более чем убедительный, абсолютно прозрачный и не подлежит никакому сомнению. Это объективные данные», – сказал путин.
Помимо этого, президент рф сделал ряд других заявлений:
- С 2023 года в россии и на аннексированных украинских территориях внедрят единые обязательные подходы к воспитанию и образованию.
- Неонацистские идеи есть во всем мире, но только Украина, по мнению путина, возвела их на национальный уровень.
- Министерство обороны не изменило правовую базу, касающуюся того, кто подпадает под мобилизацию. Это ситуация сейчас якобы исправляют.
- Войны бы не было, если бы Украина и Запад не пытались разорвать историю.
- Отсрочка по мобилизации касается, среди всех прочих, аспирантов и тех, кто учится в вечернее время. Также это касается учащихся в негосударственных ВУЗах с государственной аккредитацией.
Также путин во время разговора с учителями сказал, что в образовании необходимо «исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории». Президент рф утверждает, что россия «была и будет суверенной», но для этого школьникам нужно передать «нравственный и культурный» код.
Ранее мы рассказывали, какой ущерб экологии Украины нанесла война с рф.
Также «Курсор» сообщал, что пропагандист рф со слезами назвал «тленом и мусором» россиян, уклоняющихся от мобилизации.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!