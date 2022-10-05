Путин выступил с новым обращением: что он сказал

Президент россии владимир путин выступил на встрече с победителями конкурса «Учитель года», где высказался об аннексии территорий Украины, неонацизме, образовании и других вопросах.

По словам диктатора, он приятно удивлен результатами «референдума» на оккупированных *россией территориях Украины. Он утверждает, что кремль будет развивать эти регионы, а также поблагодарил тех, кто «сердцем желал воссоединения» с рф.

Об этом сообщает SVTV.

«Меня результаты референдума, откровенного говоря, порадовали и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают жить. Уверяю вас, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, подчищать или добавлять. Мы для себя решили – будет так, как люди захотят. Итоговый результат более чем убедительный, абсолютно прозрачный и не подлежит никакому сомнению. Это объективные данные», – сказал путин.

Помимо этого, президент рф сделал ряд других заявлений:

С 2023 года в россии и на аннексированных украинских территориях внедрят единые обязательные подходы к воспитанию и образованию.

Неонацистские идеи есть во всем мире, но только Украина, по мнению путина, возвела их на национальный уровень.

Министерство обороны не изменило правовую базу, касающуюся того, кто подпадает под мобилизацию. Это ситуация сейчас якобы исправляют.

Войны бы не было, если бы Украина и Запад не пытались разорвать историю.

Отсрочка по мобилизации касается, среди всех прочих, аспирантов и тех, кто учится в вечернее время. Также это касается учащихся в негосударственных ВУЗах с государственной аккредитацией.

Также путин во время разговора с учителями сказал, что в образовании необходимо «исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории». Президент рф утверждает, что россия «была и будет суверенной», но для этого школьникам нужно передать «нравственный и культурный» код.

Ранее мы рассказывали, какой ущерб экологии Украины нанесла война с рф.

Также «Курсор» сообщал, что пропагандист рф со слезами назвал «тленом и мусором» россиян, уклоняющихся от мобилизации.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!