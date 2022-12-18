Путин выступил с новым заявлением: что именно он сказал

Президент *рф владимир путин 18 декабря выступил в видеообращении к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Об этом сообщает ТАСС.

По мнению путина, наличие огромных перемен, происходящих в россии и во всем мире ‒ благо.

«Большие перемены происходят не только в рф, меняется весь мир. Верю, что это перемены к лучшему», ‒ заявил он.

Диктатор надеется, что рф «своими делами, поступками, решимостью и при этом открытостью намерений, планов, принципов» поспособствует увеличению справедливости в мире.

«Таким, где все народы равны по-настоящему, где каждый человек имеет право на уважение, чтобы следовать традициям, чтить предков, говорить на своем родном языке, и где есть возможность у всех для максимальной самореализации не зависимо от того, в каких условиях каждый вырос, из какой семьи он происходит», ‒ добавил он.

Ранее мы рассказывали, что на следующей неделе запланировано проведение путиным расширенного заседания коллегии минобороны, где он сделает «важные заявления». Это произойдет в Минске (Беларусь).

Встречу посетит Александр Лукашенко. По мнению генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, основная тема обсуждения президентов рф и Беларуси ‒ втягивание армии последней в войну против Украины.

«Курсор» сообщал, что российский террорист игорь стрелков-гиркин заявил, что армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он раскритиковал путина, потому что тот не взял на себя ответственность за войну, и предположил, что его «деменция достигла высших значений».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!