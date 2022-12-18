Война в Украине: путин созывает расширенное заседание минобороны

Российский президент готовится сделать «важные заявления», в связи с этим на этой неделе запланировано заседание коллегии минобороны.

На следующей неделе российский президент путин* проведет расширенное заседание коллегии министерства обороны.

Об этом заявили в пресс-службе президента рф.

В официальном сообщении на ведущих российских каналах появилась такая информация: «На следующей неделе президент россии проведет расширенное заседание коллегии министерства обороны, встретится в Минске с Александром Лукашенко, а также проведет госсовет по молодежной политике».

Сообщается, что на заседании коллегии минобороны путин сделает «важные заявления».

Известно, что основной темой встречи путина и Лукашенко станет втягивание армии Беларуси в войну против Украины. Такое мнение выразил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев.

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