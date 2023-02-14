Путин выступил с новым заявлением: главные тезисы

Диктатор рассказал, как россия якобы может стать правовым демократическим государством.

Президент *россии владимир путин принял участие во встрече с судьями судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

Об этом сообщает ТАСС.

Главные тезисы, высказанные кремлевским диктатором:

Эффективность защиты прав и свобод граждан судами — залог развития россии как правового демократического государства;

Права российских военных и их семей должны быть защищены всей силой закона, суды должны тщательно рассматривать такие вопросы;

Защита бизнеса в рф от необоснованного уголовного преследования особенно важна в условиях санкционной агрессии;

Отдельные вердикты ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека ) уже давно носили политизированный характер, это стало неприемлемым;

Законодательные гарантии бизнесу от необоснованного уголовного преследования будут способствовать дальнейшей гуманизации правосудия;

Были размышления о последствиях выхода рф из ЕСПЧ, но есть уверенность в способности российских судов надежно защитить права граждан;

Назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия.

Раньше «Курсор» сообщал, что у путина нашли роскошный бронепоезд за миллиард, который сложно отследить.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!