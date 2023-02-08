Путин выступил с новыми заявлением: что он сказал

Президент *россии владимир путин в День российской науки в кремле вручал молодым ученым премии в области науки и инноваций, а также выступил с заявлением.

Об этом сообщает «ТАСС«.

«За короткий срок россии предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции», – сказал он.

Ранее в Службе внешней разведки Эстонии заявил, что путин до сих пор верит в силу российской военной машины, не считаясь с потерями и неудачами на фронте. Он абсолютно убежден, что россия располагает всеми необходимыми ресурсами для покрытия потребностей армии рф.

Также президент рф полагает, что его страна продолжится дольше, чем Украина и Запад, что вынудит первую сесть за стол переговоров, навязывая ей свои условия. По информации эстонских разведчиков, сейчас не зафиксированы какие-либо реальные предпосылки для краха путинского режима, который верит, что сможет переломить ход войны против Украины.

Также «Курсор» сообщал, что военный эксперт Роман Свитан полагает, что до конца февраля группировка армии рф может увеличиться до 400 тысяч солдат. По его словам, в данный момент около 100 тысяч перебрасывают ближе к границе, а дальше те своим ходом подойдут к линии фронта.

«Давление будет идти по нарастающей, и пик ожидается после 20 февраля, в третьей декаде месяца. Они и так заходят ежедневно по 3 тысячи. Всего группировка противника увеличится до 400 тысяч», – сказал он.

По его словам, у российского командования есть планы рассредоточить оккупантов по нескольким направлениям на фронте — от Кинбурнской косы до Купянска. Половина из них отправится на Донецкое направление для пробитие обороны ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!