Путин играет с Западом, веря в победу россии — разведка Эстонии

Разведчики считают, что президент рф владимир путин* до сих пор верит в победу россии в войне против Украины.

Сотрудники разведки заявили, что путин продолжает верить в мощь российской военной машины, не обращая внимания на неудачи и потери армии рф на фронет.

Согласно годовому отчету Службы внешней разведки Эстонии, путин считает, что время на его стороне, поэтому он не прекращает вторжение в Украину. Они добавили, что путин твердо уверен, что у россии есть все необходимые ресурсы, чтобы полностью покрыть потребности рармии рф.

кроме этого, путин рассчитывает, что США и страны Европы устанут и ослабят поддержку Украине, поэтому он делает все, чтобы затянуть войну.

Он надеется, что, если краина и Запад устанут раньше рф, то он заставит Киев сесть за стол переговоров, навязывая условия россии.

Разведчики отметили, что на сегодняшний день не наблюдается каких-либо реальных предпосылок для краха путинской россии. В кремле верят в то, что могут изменить ход войны в Украине.

Ранее Курсор писал, что Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы. Немецкое правительство делает еще один большой шаг в обеспечении поддержки вооружением украинских защитников.

Наша редакция писала, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф. Международные партнеры запретили Украине наносить удары по территории агрессора из западного оружия.

Курсор писал ранее, что в феврале будет ровно год, как на территории Украины длится война, развязанная российской федерацией. И в течение следующих недель армия агрессора готовится пойти в новое масштабное наступление. Но военный аналитик Алексей Гетьман считает, что оно уже началось, поскольку на Донбассе уже начались «горячие» бои.

Также главный союзник путина заявил, что «больше не будет скрывать» намерения вторгнуться в еще одну страну.

Еще мы писали, что почти за год войны в Украине оккупанты потеряли большое количество солдат и техники. Согласно данным аналитиков, армия агрессора с 24 февраля 2022 года лишилась 9 тысяч единиц транспортных средств и тяжелого вооружения.

Кроме этого, в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

Напомним, что армия рф в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!