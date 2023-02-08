Россия готовится пойти в новое наступление — эксперт

Аналитики ISW считают, что у россии* нет необходимой боевой мощи, чтобы осуществить успешное большое наступление.

По словам военного эксперта Романа Свитана, до конца этого месяца группировка военных россии* может возрасти до 400 тысяч солдат.

Об этом он сказал РБК-Украина.

«Сейчас еще около 100 тысяч перебрасывают ближе к границе, а дальше они своим ходом подходят к линии фронта. Давление будет идти по нарастающей, и пик ожидается после 20 февраля, в третьей декаде месяца. Они и так заходят ежедневно по 3 тысячи. Всего группировка противника увеличится до 400 тысяч», — заяивл Свитан.

Он добавил, что российское командование планирует рассредоточить военных по нескольким направлениям на фронте — от Кинбурнской косы до Купянска. При этом эксперт заявил, что половину из готовящейся группировки отправят на Донецкое направление, чтобы пробить оборону ВСУ.

Согласно данным Financial Times, власти Украины ранее получили информацию о новом наступлении россии, которое может начаться в течение 10 дней. Вероятные направления нападения — западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

Ранее Курсор писал, что Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы. Немецкое правительство делает еще один большой шаг в обеспечении поддержки вооружением украинских защитников.

Наша редакция писала, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф. Международные партнеры запретили Украине наносить удары по территории агрессора из западного оружия.

Курсор писал ранее, что в феврале будет ровно год, как на территории Украины длится война, развязанная российской федерацией. И в течение следующих недель армия агрессора готовится пойти в новое масштабное наступление. Но военный аналитик Алексей Гетьман считает, что оно уже началось, поскольку на Донбассе уже начались «горячие» бои.

Еще мы писали, что почти за год войны в Украине оккупанты потеряли большое количество солдат и техники. Согласно данным аналитиков, армия агрессора с 24 февраля 2022 года лишилась 9 тысяч единиц транспортных средств и тяжелого вооружения.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!