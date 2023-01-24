Путин выступил с новыми заявлениями: что именно он сказал

Диктатор сказал, что именно во многом определяет устойчивость, стабильность и будущее страны.

Президент *россии владимир путин провел рабочую встречу с членами правительства рф, во время которой обсудил ряд тем по внутренней политики.

Об этом сообщает «ТАСС».

В частности, кремлевский диктатор высказался о социальных и экономических темах. По его словам, нужно обеспечить в россии товарные запасы наиболее востребованных лекарств по аналогии с другими товарами. Согласно проведенным проверкам, выяснилось, что страна столкнулась с дефицитом отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них.

Путин утверждает, что россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств в рф.

«Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке», – сказал он.

Президент заявил, что работа учителей во многом определяет устойчивость, стабильность и будущее страны.

«Именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения, от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства. Неслучайно 2023 год объявлен у нас годом педагога и наставника», – сказал диктатор.

Путин призвал премьер-министра михаила мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах рф. Помимо этого он заявил, что российское правительство в этом году направит на модернизацию коммунальной инфраструктуры 440 млрд рублей — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Ранее эксперты назвали три основных сценария проигрыша россии.

«Курсор» сообщал, что в рф придумали новую провокацию, согласно которой евреи в партнерстве с Зеленским крадут органы у украинцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!