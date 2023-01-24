Последняя битва путина: Три основных сценария проигрыша россии

Война президента рф владимира путина против Украины должна была стать его главным достижением, демонстрацией того, как далеко продвинулась россия после распада ссср в 1991 году.

Предполагалось, что аннексия Украины станет первым шагом в восстановлении российской империи. путин намеревался продемонстрировать, что россии, наряду с Китаем, суждено играть лидирующую роль в новом многополярном международном порядке.

Об этом сообщает Foreign Affairs.

В статье говорится, что Киев устоял, а украинская армия превратилась в безжалостную силу, отчасти благодаря тесному партнерству с США и западными союзниками. Военные россии, напротив, продемонстрировали слабое стратегическое мышление и организацию. Политическая система, стоящая за этим, оказалась неспособной учиться на своих ошибках.

Война по своей природе непредсказуема. Действительно, ход конфликта опроверг широко распространенные ранние прогнозы о том, что Украина быстро падет; поворот судьбы невозможно сбрасывать со счетов. Тем не менее, похоже, россия идет к поражению.

Существуют три основных сценария, и каждый из них будет иметь разные последствия для политиков на Западе и в Украине.

Первый и наименее вероятный сценарий заключается в том, что россия согласится на свое поражение, согласившись на урегулирование путем переговоров на условиях Украины. Чтобы этот сценарий реализовался, многое должно измениться, потому что исчезло всякое подобие дипломатического диалога между рф, Украиной и Западом. Масштабы российской агрессии и размах военных преступлений рф затруднили бы для Украины принятие любого дипломатического урегулирования, которое равносильно чему-либо меньшему, чем полная капитуляция рф.

Однако правительство рф — при путине или его преемнике — может попытаться сохранить Крым. Чтобы сохранить лицо внутри страны, кремль может заявить, что готовится к долгой игре в Украине, не исключая возможности дополнительных военных вторжений. Он мог бы возложить вину за свою неэффективность на НАТО, утверждая, что победе рф помешали поставки оружия альянса, а не сила Украины. При путине такой исход маловероятен, учитывая, что его подход к войне с самого начала был максималистским.

Второй сценарий поражения рф предполагает провал на фоне эскалации. кремль будет нигилистически стремиться к продлению войны в Украине, запустив при этом кампанию непризнанных диверсий в странах, поддерживающих Киев, и в самой Украине. В худшем случае россия может сделать выбор в пользу ядерного удара по Украине. Тогда война приведет к прямой военной конфронтации между НАТО и рф. россия превратится из ревизионистского государства в государство-изгой и это укрепит убежденность Запада в том, что россия представляет собой уникальную и неприемлемую угрозу. Пересечение ядерного порога может привести к вмешательству НАТО в войну с применением обычных вооружений, что ускорит поражение рф.

Третий сценарий окончания войны — поражение через крах режима, причем решающие бои будут происходить не в Украине, а в залах кремля или на улицах москвы. путин жестко сосредоточил власть в своих руках, и его упорство в проигрышной войне поставило его режим на зыбкую почву. Хотя путин принес рф политическую стабильность, его граждане могут отвернуться от него, если война приведет к всеобщим лишениям. Крах его режима мог бы означать немедленное прекращение войны, которую рф не смогла бы вести в условиях наступившего внутреннего хаоса.

В статье говорится, что, хотя поражение рф принесло бы много пользы, США и Европе следует подготовиться к региональным и глобальным беспорядкам, которые оно вызовет. Также попытка убедить путина в его поражении путем переговоров будет трудной, а может быть, и невозможной.

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!