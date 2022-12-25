Путин заявил, что не считает опасной «черту, к которой подошла россия»

Президент рф путин посчитал нужным объяснить своему народу политику, которую вынуждена проводить россия, воплощая его амбиции.
Он дал интервью российскому каналу «россия 24».
На вопрос о критической черте, к которой подошла россия, путин ответил: «Мы сделали это еще в 2014 году».
Основные аспекты его «посыла народу»:
— Цель россии – объединение русского народа.
— Не осуждаю тех, кто не показал себя истинным патриотом. Я убедился в том, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах родины.
— россия не могла вести себя так же цинично, как и Запад в ситуации с Украиной.
— Люди, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, всегда говорили, что у нас разные подходы. Там скорее материальный подход, а у нас духовный.
— Я не считаю черту, к которой подошла россия, такой уж и опасной. Страна действует в интересах граждан.
— Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Не мы же отказываемся от переговоров, а они.
— В основе политики оппонентов россии лежит принцип «разделяй и властвуй», они всегда пытались это сделать и продолжают попытки.
— россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, защищает свои национальные интересы.
Ранее Курсор писал, что в москве осудили и высмеяли празднование Хануки.
Также мы сообщали, как Молдова ответила рф на угрозы повторить «печальный опыт Украины».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!