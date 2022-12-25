В москве осудили и высмеяли празднование Хануки

Российские власти обвинили Федерацию Еврейских общин в проведении празднования Хануки без разрешения властей, что в нынешней москве абсолютно запрещено.

Российские пропагандисты продолжают поддерживать политику государства и разрушать все связи с евреями по всему миру. Празднование Хануки, проводившееся ФЕОР в москве*, попытались осудить на центральных российских каналах.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

По мнению автора материала, мероприятие проводилось в непосредственной близости к памятнику Карлу Марксу поскольку он родился в «семье адвоката еврейского происхождения, происходившего из рода раввинов».

Кроме того, автор считает, что «значительная часть раввината ФЕОР — выходцы из Украины. Исторически российская еврейская община имеет тесные связи с единоверцами из Незалежной» (авторская орфография сохранена).

Также российские антисемиты выступили с нападками лично на Боруха Горина, главу Департамента общественных связей ФЕОР. Его, среди прочего, обвинили в том, что «уроженец Украины, который русскую мову не разобрал».

Вишней на торте является обвинение в проведении мероприятия без разрешения властей. Можно ли в центре москвы в декабре 2022 года провести какое угодно мероприятие с большим числом участников без разрешения — можете пофантазировать сами. Проверка на практике этой теории может стоить не только свободы, но и здоровья.

Ранее Курсор писал, что Байден и Зеленский поздравили иудеев Украины с Ханукой, а король Чарльз III отметил Хануку с пережившими Холокост.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!