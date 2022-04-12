Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик

Во время встречи владимир путин* заявил, что переговоры с украинской стороной зашли в тупик из-за того, что «Киев отошёл от стамбульских договорённостей».
Также он назвал то, что происходит в Украине «трагедией, но другого выбора у россии не было».
Путин заявил, что рф и Беларусь будут углублять интеграцию в ситуации санкционной войны.
Лукашенко также сказал, что если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесён сокрушительный удар.
Белоруссия также отвергает причастность российской армии к зверствам в Буче, Лукашенко сказал, что произошедшее в Буче — «британская спецоперация».
«Курсор» ранее сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной. В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!