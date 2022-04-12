Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик

Сегодня прошла встреча президентов россии и Белоруссии владимира путина и Александра Лукашекно, во время которой глава рф заявил, что «спецоперация» в Украине идет по плану.

Во время встречи владимир путин* заявил, что переговоры с украинской стороной зашли в тупик из-за того, что «Киев отошёл от стамбульских договорённостей».

Также он назвал то, что происходит в Украине «трагедией, но другого выбора у россии не было».

Путин заявил, что рф и Беларусь будут углублять интеграцию в ситуации санкционной войны.

Лукашенко также сказал, что если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесён сокрушительный удар.

Белоруссия также отвергает причастность российской армии к зверствам в Буче, Лукашенко сказал, что произошедшее в Буче — «британская спецоперация».

«Курсор» ранее сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной. В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.