Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик

16:50, Вчера
Новости СНГ
Владимир Путин президент России фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня прошла встреча президентов россии и Белоруссии владимира путина и Александра Лукашекно, во время которой глава рф заявил, что «спецоперация» в Украине идет по плану.

Во время встречи владимир путин* заявил, что переговоры с украинской стороной зашли в тупик из-за того, что  «Киев отошёл от стамбульских договорённостей».

Также он назвал то, что происходит в Украине «трагедией, но другого выбора у россии не было».

Путин заявил, что рф и Беларусь будут углублять интеграцию в ситуации санкционной войны.

Лукашенко также сказал, что если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесён сокрушительный удар.

Белоруссия также отвергает причастность российской армии к зверствам в Буче, Лукашенко сказал, что произошедшее в Буче — «британская спецоперация».

«Курсор» ранее сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной. В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Кати Адхам
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