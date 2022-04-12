Путин о войне в Украине: У россии не было никакого выбора

Глава рф* владимир путин назвал происходящее в Украине трагедией.
Сегодня путин встретился с лидером Беларуси александром лукашенко на космодроме «Восточный». Во время встречи он заявил: «То, что происходит в Украине — это трагедия, но у россии не было выбора».
Более того, глава россии отметил, что переговоры с Украиной начались именно благодаря лукашенко. Сам лукашенко назвал трагедию в Буче «британской спецоперацией».
Глава Беларуси повторил свой тезис о том, что если бы россия хоть немного опоздала с операцией, то по территории россии был бы нанесен сокрушительный удар.
Путин также сообщил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства и вопрос безопасности, а также уточнил планы учений.
Ранее редакция нашего сайта писала, что омбудсмен Украины раскрыла новые шокирующие факты об изнасилованиях украинок в Буче. Кошмарные подробности о многочисленных изнасилованиях солдатами российской армии в Буче потрясли мир. Уполномоченный Верховной Рады Украины рассказала о трагической судьбе девушек, которых держали в подвале и подвергали насилию.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной. В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!