Путин о войне в Украине: У россии не было никакого выбора

Владимир путин в ходе встречи с александром лукашенко на космодроме «Восточный» прокомментировал свое видение войны в Украине и отметил, что у рф «не было выбора».

Глава рф* владимир путин назвал происходящее в Украине трагедией.

Сегодня путин встретился с лидером Беларуси александром лукашенко на космодроме «Восточный». Во время встречи он заявил: «То, что происходит в Украине — это трагедия, но у россии не было выбора».

Более того, глава россии отметил, что переговоры с Украиной начались именно благодаря лукашенко. Сам лукашенко назвал трагедию в Буче «британской спецоперацией».

Глава Беларуси повторил свой тезис о том, что если бы россия хоть немного опоздала с операцией, то по территории россии был бы нанесен сокрушительный удар.

Путин также сообщил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства и вопрос безопасности, а также уточнил планы учений.

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