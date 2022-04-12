В Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной

В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.

Власти Белгородской области рф*, граничащей с Украиной, сообщили о повреждении железнодорожных путей в Шебекинском городском округе.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РБК» со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.

Чиновник государства-оккупанта отметил, что жертв и пострадавших нет.

На кадрах виден «очевидный подрыв одного из пролетов на мосту», отмечает УНИАН, намекая на работу партизан.

Отметим, что накануне ГУР Минобороны передавало, что россияне готовятся к партизанской войне на территории рф.

Как сообщали в ГУР, это связано как минимум с действиями «рельсовых партизан» из Беларуси, которые намеренно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной с целью усложнения доставления подкрепления в зону боевых действий.

Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних регионах рф. По мнению ГУР, это служит началом партизанской войны и перенесения боевых действий на территорию рф.

Ранее Курсоп писал, что в Белгороде снова прогремели взрывы.

Кроме того, Курсор передавал, что в сети показали шокирующее видео из Киевской области, где несколько недель зверствовали российские солдаты.

Также наш сайт писал, что российские солдаты признаются, что боятся украинских военных и отказываются атаковать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!