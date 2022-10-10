Ракетная атака по Украине: названо количество жертв и пострадавших

В понедельник, 10 октября, российская федерация нанесла по территории Украины массированный ракетный удар. Согласно данным, по меньшей мере 10 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева.

По ее словам, кроме Киева, «прилеты» были зафиксированы еще в 14 регионах Украины. Сотрудники полиции работают на местах и фиксируют все последствия военных преступления российской федерации.

Также в Нацполиции Украины обратились к гражданам и призвали их не игнорировать сигналы воздушной тревоги. И при первой угрозе стоит сразу спускаться в укрытие, потому что это вопрос жизни и здоровья.

Марьяна Рева отметила, что сегодняшнее утро подтвердило, что Россия действительно является государством-террористом, поскольку атака была направлена против мирного населения и объектов критической инфраструктуры.

«Курсор» писал ранее, что россияне с самого утра понедельника нанесли массированные ракетные атаки по городам Украины. «Прилеты» были в Житомире, Хмельницком, Киеве, Днепре и других регионах.

Еще мы писали, что массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Всю россию и ее власти необходимо изолировать и создать трибунал.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!