Ракетный обстрел Краматорска: в сети показали жуткое видео с места событий

В сети появились новые подробности о ракетном обстреле железнодорожного вокзала Краматорска. Несмотря на заявления минобороны рф, СМИ нашли доказательства того, что ракеты «Точка У» применяются российской армией.

Стало известно, что на железнодорожном вокзале Краматорска в результате обстрела российским оккупантами погибло двое детей. Об этом сообщили в Донецкой ОГА.

Также в сети показали жуткое видео с места событий. Осторожно! Ролик 18+

Также на телеграм-канале «Реальная война» показали подборку российских видео, на которых видно, что ракета «Точка У» состоит на вооружении у армии рф.

Также на телеграм-канале показали сообщения из российских телеграм-каналов. Можно сделать вывод, что они собирались атаковать железнодорожный вокзал Краматорска.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что с начала войны русские войска потеряли 19 тысяч человек, раненых в разы больше.

Также Курсор сообщал, что в сети показали эффектные видео уничтожения военной техники российских оккупантов.

Еще напомним, что россия снова будет пытаться захватить Киев, но сначала ей нужен Донбасс.