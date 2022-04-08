Ракетный обстрел Краматорска: в сети показали жуткое видео с места событий

Стало известно, что на железнодорожном вокзале Краматорска в результате обстрела российским оккупантами погибло двое детей. Об этом сообщили в Донецкой ОГА.
Также в сети показали жуткое видео с места событий. Осторожно! Ролик 18+
Также на телеграм-канале «Реальная война» показали подборку российских видео, на которых видно, что ракета «Точка У» состоит на вооружении у армии рф.
Также на телеграм-канале показали сообщения из российских телеграм-каналов. Можно сделать вывод, что они собирались атаковать железнодорожный вокзал Краматорска.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что с начала войны русские войска потеряли 19 тысяч человек, раненых в разы больше.
Также Курсор сообщал, что в сети показали эффектные видео уничтожения военной техники российских оккупантов.
Еще напомним, что россия снова будет пытаться захватить Киев, но сначала ей нужен Донбасс.