Российские оккупанты ударили ракетой по украинскому Краматорску

Из города Краматорск проходит эвакуация мирных жителей. Однако российские оккупанты решились на очередное военное преступление и обстреляли железнодорожный вокзал города.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил об обстреле вокзала в Краматорске, Донецкая область. Сообщается о более 30 погибших и более 100 раненых. Сперва сообщили, что обстрел произведен из Искандера с кассетным зарядом. Однако затем стало известно, что город атаковали ракетой «Точка У».

В СМИ уже начали появляться фото ракеты, которой был нанесен удар по ж/д вокзалу в Краматорске.

То, что город был обстрелян именно ракетой подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это была ракета «Точка-У».

Примечательно, что минобороны рф* заявляет, что у российской армии якобы нет таких ракет на вооружении.

Ранее наш сайт писал, что Зеленский рассказал, почему россия не использует ядерное оружие.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что певица Шер обвинила путина в голоде 500 миллионов человек.

Еще напомним, что Зеленский пообещал бороться за все города, которые сегодня контролирует рф.