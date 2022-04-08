С начала войны русские войска потеряли 19 тысяч человек, раненых в разы больше

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
С 24 февраля по 8 апреля потери врага составляют: танков – 700 единиц, боевых бронированных машин – 1891 ед., артиллерийских систем – 333 единицы, РСЗО – 108 ед., средства ПВО – 5.
Кроме того, украинские военные уничтожили 150 единиц вражеских самолетов, вертолетов – 135 ед., автомобильной техники – 1361 ед., кораблей/катеров – 7 ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ед., пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 ед.
В настоящее время данные уточняются. Подсчет осложняется из-за высокой интенсивности боевых действий, отметили в ведомстве.
Напомним, что мы сообщали о том, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!