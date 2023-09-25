Ракетный удар по Севастополю: среди погибших оказался командующий черноморским флотом рф

ВСУ ликвидировали десятки российских офицеров.

В результате атаки на штаб * черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе 22 сентября погибло 34 офицера, включая командующего черноморским флотом россии, вице-адмирала виктора соколова.

Об этом говорится в заявлении Сил специальных операций ВСУ.

"В результате атаки на штаб черноморского флота рф погибло 34 офицера, включая командующего чф рф. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Кроме того, информация о потерях противника в результате спецоперации по уничтожению большого десантного корабля "минск" также была обновлена.

Так как "минск" должен был выйти на боевое дежурство на следующий день после атаки, на борту находился личный состав. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

Напомним, 22 сентября в Севастополе уже раздавались взрывы. Позднее стало известно об атаке на штаб черноморского флота россии. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки ВСУ погибли не менее 9 человек, а 16 получили ранения. Среди раненых - российские генералы, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!