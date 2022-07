Ракетный удар по Виннице: в ЕС пообещали наказать виновных

Сегодня днем, 14 июля, российская федерация* нанесла очередные ракетные удары по Виннице. Снаряды прилетели в центр города и забрали жизни минимум 23 человек. В ЕС отреагировали на трагедию и пообещали наказать виновных.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

По его словам, ракетный обстрел Винницы стал очередным актом усиления нападений россии на гражданское население Украины. И эти преступления будут тщательно расследованы, а всех причастных привлекут к ответственности.

Матти Маасикас подчеркнул, что Евросоюз тесно сотрудничает с украинскими властями по этому поводу.

Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it.

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 14, 2022