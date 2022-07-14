Ракетный удар по Виннице: в ЕС пообещали наказать виновных

В Евросоюзе отреагировали на сегодняшние ракетные удары по Виннице, в результате которых погибло минимум 23 жителя Украины.

Сегодня днем, 14 июля, российская федерация* нанесла очередные ракетные удары по Виннице. Снаряды прилетели в центр города и забрали жизни минимум 23 человек. В ЕС отреагировали на трагедию и пообещали наказать виновных.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

По его словам, ракетный обстрел Винницы стал очередным актом усиления нападений россии на гражданское население Украины. И эти преступления будут тщательно расследованы, а всех причастных привлекут к ответственности.

Матти Маасикас подчеркнул, что Евросоюз тесно сотрудничает с украинскими властями по этому поводу.

Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 14, 2022

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты выпустили сегодня по Виннице 7 ракет, 4 из них были сбиты силами ПВО. Три снаряда попали в офисное здание, пострадал Дом офицеров и жилые дома, расположенные поблизости. На месте «прилета» произошел пожар, который распространился на парковку. Минимум 23 человека погибли в результате ракетного удара, среди них трое детей. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Еще мы писали, что российские войска обстреляли Кривой Рог — в результате ракетного обстрела были повреждены жилые дома, школа, а также автомобиль. Погибли две женщины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!