Ракетный удар по Виннице: в ЕС пообещали наказать виновных

21:25, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: canva.com

В Евросоюзе отреагировали на сегодняшние ракетные удары по Виннице, в результате которых погибло минимум 23 жителя Украины.

Сегодня днем, 14 июля, российская федерация* нанесла очередные ракетные удары по Виннице. Снаряды прилетели в центр города и забрали жизни минимум 23 человек. В ЕС отреагировали на трагедию и пообещали наказать виновных.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

По его словам, ракетный обстрел Винницы стал очередным актом усиления нападений россии на гражданское население Украины. И эти преступления будут тщательно расследованы, а всех причастных привлекут к ответственности.

Матти Маасикас подчеркнул, что Евросоюз тесно сотрудничает с украинскими властями по этому поводу.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты выпустили сегодня по Виннице 7 ракет, 4 из них были сбиты силами ПВО. Три снаряда попали в офисное здание, пострадал Дом офицеров и жилые дома, расположенные поблизости. На месте «прилета» произошел пожар, который распространился на парковку. Минимум 23 человека погибли в результате ракетного удара, среди них трое детей. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Еще мы писали, что российские войска обстреляли Кривой Рог — в результате ракетного обстрела были повреждены жилые дома, школа, а также автомобиль. Погибли две женщины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Кати Гиршин
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