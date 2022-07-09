Российские войска выпустили 10 ракет по родному городу Зеленского: есть раненые и погибшие

Российские войска рано утром обстреляли Кривой Рог — в результате ракетного обстрела были повреждены жилые дома, школа, а также автомобиль. Погибли две женщины.

Ранним утром 9 июля российские военные обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что ракетный удар был нанесен из «Градов» по жилым кварталам.

В результате обстрела от полученных ранений скончались 41-летняя женщина и 20-летняя девушка. Также ранения получил отец второй девушки.

Кроме того, ракеты повредили школу и несколько домов, также сгорел припаркованный рядом с домом автомобиль.

«Харьков, Кривой Рог. Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка … для россиян — это и есть поле боя. Тактика трусов — бить по жилым домам, школам, садикам. Потому что они не могут одержать победу на настоящем поле боя», — отреагировали в Офисе Президента Украины.