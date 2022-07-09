Российские войска выпустили 10 ракет по родному городу Зеленского: есть раненые и погибшие

Ранним утром 9 июля российские военные обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
Отмечается, что ракетный удар был нанесен из «Градов» по жилым кварталам.
В результате обстрела от полученных ранений скончались 41-летняя женщина и 20-летняя девушка. Также ранения получил отец второй девушки.
Кроме того, ракеты повредили школу и несколько домов, также сгорел припаркованный рядом с домом автомобиль.
«Харьков, Кривой Рог. Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка … для россиян — это и есть поле боя. Тактика трусов — бить по жилым домам, школам, садикам. Потому что они не могут одержать победу на настоящем поле боя», — отреагировали в Офисе Президента Украины.
Курсор ранее писал, что США передадут Украине еще четыре ракетных установки HIMARS. Перелом в войне Украины с россией, по всей видимости, произойдет очень скоро, так как западные союзники предоставляют Украине все больше необходимого вооружения, в том числе РЗСО HIMARS.
Также сообщалось в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!