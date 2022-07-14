Россия ударила ракетами по центру Винницы: 30 раненых, минимум 12 погибших

Утром в четверг, 14 июля, в Виннице прогремели несколько взрывов. «Прилет» вражеских ракет подтвердили городские власти. Также сообщается, что над областью ПВО сбили четыре ракеты.

В результате ракетного обстрела Винницы погибли 12 человек, включая ребенка. Еще 30 человек были ранены.

Было отмечено, что три ракеты попали в офисное здание и Дом медицинской службы. Также были повреждены жилые дома.

«Прилет в Винницу. Три российские ракеты попали в офисное здание. Дом офицеров и близлежащие жилые дома также пострадали.», — заявила пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, на месте прилета вспыхнул пожар, огонь распространился на парковку. В настоящее время там горит около 50 автомобилей. Спасатели работают над тушением пожара.

«Срочно направлена в Винницу специальная следственно-оперативная группа главного следственного управления Нацполиции и криминалистическая лаборатория», — сказал Клименко.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеозапись российского ракетного удара.

«Ежедневно россия* уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист», — написал глава государства.

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