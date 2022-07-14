Россия ударила ракетами по центру Винницы: 30 раненых, минимум 12 погибших

В результате ракетного обстрела Винницы погибли 12 человек, включая ребенка. Еще 30 человек были ранены.
Было отмечено, что три ракеты попали в офисное здание и Дом медицинской службы. Также были повреждены жилые дома.
«Прилет в Винницу. Три российские ракеты попали в офисное здание. Дом офицеров и близлежащие жилые дома также пострадали.», — заявила пресс-служба Национальной полиции.
Как отмечается, на месте прилета вспыхнул пожар, огонь распространился на парковку. В настоящее время там горит около 50 автомобилей. Спасатели работают над тушением пожара.
«Срочно направлена в Винницу специальная следственно-оперативная группа главного следственного управления Нацполиции и криминалистическая лаборатория», — сказал Клименко.
Президент Владимир Зеленский опубликовал видеозапись российского ракетного удара.
«Ежедневно россия* уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист», — написал глава государства.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!