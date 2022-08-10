Ракеты поставляют ежедневно: рф накапливает в Беларуси все больше оружия

Беларусь продолжает позволять российской федерации* использовать свою территорию и воздушное пространство для атак на Украину. В последнее время на территорию страны россияне свозят все больше оружия.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Вчера вечером, 9 августа, в аэропорт «Гомель» (Беларусь) прилетел самолет Ил-76 ВКС рф с очередной партией ракет для ЗРК С-300/400. Не исключено, что боеприпасы перевозятся на подконтрольный россиянам аэродром «Зябровка», расположенный в 200 км от центра столицы.

В понедельник, 8 августа, в Гомель также прилетал российский самолет с ракетами, и до этого три дня мониторинговая группа фиксировала его прилеты. Это свидетельствует о том, что россияне продолжают свозить больше боеприпасов на территорию Беларуси, чтобы использовать ее воздушное пространство для новых атак.

Кроме того, после прилета самолета рф в Гомеле заметили движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно ЗРК С-300/С-400, на аэродром в Зябровке.

«Курсор» писал ранее, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправил свою армию на сбор урожая, чтобы она не воевала в Украине.

Еще мы писали, в Украине рассказали, может ли Беларусь вступить в войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!