В Украине рассказали, может ли Беларусь вступить в войну

Секретарь СНБО Украины заявил о том, что украинская разведка следит за всем, что происходит в Беларуси. Он сообщил о том, что сейчас у Лукашенко нет даже сил для нападения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о том, что правительство и военные не видят угрозы со стороны Беларуси, поскольку у Минска недостаточно сил для нападения.

«Мы не видим таких угроз, потому что нет достаточных сил и средств для проведения такого контрнаступления, которое было 24 февраля», — сказал он.

Секретарь отметил, что украинская разведка пристально следит за всем, что происходит в Беларуси.

«Мы не видим сегодня, что есть способности, есть силы. Да, есть подготовка, есть определенные процессы. Но я еще раз подчеркиваю: наша разведка внимательно следит за всеми этими процессами. У нас есть информация о том, что происходит в Беларуси», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!