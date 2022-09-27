Расстрелявший военкома россиянин рассказал о мотивах своего поступка

Устроивший стрельбу в Усть-Илимском военкомате житель Иркутской области объяснил следователям, почему решил напасть на военкома. Сам полковник Елисеев находится в больнице в тяжелом состоянии.

Устроивший стрельбу в Усть-Илимском военкомате житель Иркутской области 25-летний Руслан Зинин объяснил следователям, почему решил напасть на военкома.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, по словам Зинина, все дело в смерти его друга, 19-летнего Даниила, погибшего в ходе «специальной военной операции», и повестке, которая пришла его двоюродному брату — 21-летнему Василию Гурову.

Отмечается, что 26 сентября Зинин пришел в военкомат и вместе со всеми мобилизованными поднялся в актовый зал. Во время выступления военкома, полковника Елисеева, Зинин начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Руслан достал обрез и дважды выстрелил в военкома.

«После этого Зинин отправился к пожарному выходу, который оказался заперт. Тогда он выстрелил в замок и открыл дверь, но уже около выхода был задержан. Сам полковник Елисеев сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 26 сентября, в Усть-Илимске (Иркутская область, россия*) в комиссариат пришел мужчина, достал оружие и расстрелял военкома. После первого выстрела он сказал призывникам, чтобы те убегали.

Вскоре стрелка задержали. Им оказался Руслан Зинин 1997 года рождения. Раненый военком находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также Курсор информировал о том, что в россии военного комиссара магаданской области отправили в отставку из-за допущенных ошибок во время частичной мобилизации.

Так, по словам главы региона Сергея Носова. исполняющим обязанности военкома стал присланный от восточного военного округа офицер.

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