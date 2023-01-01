Раввин Пинхас Гольдшмидт обратился к российским евреям с предупреждением

«30% евреев уехали или планируют выехать из россии, даже несмотря на то, что сейчас рейсы из москвы в Тель-Авив подорожали в 4 раза — до 2000 долларов», — заявил раввин Гольдшмидт.

Бывший главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт выступил с обращением к евреям и призвал их уезжать из россии, прежде чем их сделают «козлами отпущения» за войну в Украине

Интервью рава Гольдшмидта опубликовало британское издание Guardian.

Он рассказал, почему считает, что сейчас лучший шанс для российских евреев — это покинуть страну.

Раввин Гольдшмидт сообщил, что «на лидеров общины оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я подал в отставку, потому что продолжение работы главным раввином москвы было бы большой проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против противников войны».

«Когда мы оглядываемся на российскую историю, видим: каждый раз, когда политическая система рф была в опасности, правительство пыталось направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это во времена царской россии и в конце сталинского режима… Мы видим рост антисемитизма, в то время как россия возвращается к новому типу Советского Союза, и это еще один шаг на пути к возвращению железного занавеса», — заявил раввин Гольдшмидт.

Также он рассказал, что с начала войны 30% евреев уехали или планируют выехать из россии, даже несмотря на то, что сейчас рейсы из москвы в Тель-Авив подорожали в 4 раза — до 2000 долларов.

Украина имеет долгую историю антисемитизма и погромов, начиная с 19 века, вплоть до резни в Бабьем Яру, где нацисты убили около 50 тысяч евреев. Учитывая это, раввин Гольдшмидт подчеркивает, что «удивительно, что Зеленский, не скрывавший своего еврейства, был избран президентом Украины, набрав более 70% голосов. Этот факт сделал заявление путина о том, что Украину контролируют неонацисты, нонсенсом. Покажите мне другую страну, где находится у власти нацист, где процветает еврейская община?»

Ранее Курсор сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне