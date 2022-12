Раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф

Бывший главный раввин москвы* Пинхас Гольшмидт возмущен репликой пресс-секретаря мид россии захаровой.

Раввин написал в своем Twitter, комментируя ее откровенный антисемитизм: «Так россия начала войну, чтобы денацифицировать Украину, или чтобы выразить протест украинским евреям, которые стали лидерами украинского народа? Определитесь уже, мадам! Либо вы боретесь с нацизмом, либо поддерживаете нацизм!».

So Russia started a war to denazify Ukraine, or to protest Jewish Ukrainians who lead the Ukrainian nation? Make up your mind lady! Either you fight Nazism or you support Nazism!

Antisemitism is back as official government policy in Russia! https://t.co/1R1W5WiSnL

— Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) December 18, 2022