Раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф

09:13, Сегодня
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пинхас гольдшмидт фото
Фото: stmegi.com

«Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Бывший главный раввин москвы* Пинхас Гольшмидт возмущен репликой пресс-секретаря мид россии захаровой.

Раввин написал в своем Twitter, комментируя ее откровенный антисемитизм: «Так россия начала войну, чтобы денацифицировать Украину, или чтобы выразить протест украинским евреям, которые стали лидерами украинского народа? Определитесь уже, мадам! Либо вы боретесь с нацизмом, либо поддерживаете нацизм!».

Перекрученные формулировки представителей россии рассчитаны только на российскую публику, в остальном мире к рф относятся как к стране-террористу.

Раввин Пинхас Гольшмидт заявил: «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии!»

Редакция Курсора ранее сообщала, что бывший главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал, почему евреям лучше уехать из россии. Гольдшмидт назвал пять причин, по которым евреям, живущим в россии, лучше покинуть эту страну.

Напомним, Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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