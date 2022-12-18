Раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф

«Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Бывший главный раввин москвы* Пинхас Гольшмидт возмущен репликой пресс-секретаря мид россии захаровой.

Раввин написал в своем Twitter, комментируя ее откровенный антисемитизм: «Так россия начала войну, чтобы денацифицировать Украину, или чтобы выразить протест украинским евреям, которые стали лидерами украинского народа? Определитесь уже, мадам! Либо вы боретесь с нацизмом, либо поддерживаете нацизм!».

So Russia started a war to denazify Ukraine, or to protest Jewish Ukrainians who lead the Ukrainian nation? Make up your mind lady! Either you fight Nazism or you support Nazism!

Antisemitism is back as official government policy in Russia! https://t.co/1R1W5WiSnL — Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) December 18, 2022

Перекрученные формулировки представителей россии рассчитаны только на российскую публику, в остальном мире к рф относятся как к стране-террористу.

Раввин Пинхас Гольшмидт заявил: «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии!»

Редакция Курсора ранее сообщала, что бывший главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал, почему евреям лучше уехать из россии. Гольдшмидт назвал пять причин, по которым евреям, живущим в россии, лучше покинуть эту страну.

Напомним, Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!