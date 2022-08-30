Раввин Воронежской области рф покинул свой пост и озвучил причину

С начала вторжения рф* в Украину из россии репатриировались более 20 тысяч евреев.

Раввин воронежской области российской федерации Авигдор Носиков уехал из россии в Израиль и покинул свой пост.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

«В последние полгода я сделал выбор – не находиться на территории россии по определенным причинам», – отметил Носиков.

По его словам, все это время он руководил процессами удаленно, но местное сообщество должно иметь духовного лидера на месте, поэтому он сложил с себя полномочия раввина после 12,5 лет службы.

Как известно, в начале июля главный раввин москвы, раввин московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт оставил должности в связи с истечением контракта. После начала войны он и его жена покинули россию. В мае раввин заявил, что был вынужден уехать из-за болезни отца в Израиле. Но в июне невестка Гольдшмидта сообщила, что на самом деле причиной его отъезда стало давление властей, которые требовали от него поддержать вторжение в Украину.

В целом после начала войны в Украине из россии уехали около 20,5 тысячи евреев (каждый восьмой представитель народа в рф).

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме скончался один из крупнейших сефардских раввинов Израиля, духовный глава партии ШАС раввин Шалом Коэн. Он был доставлен в больницу в понедельник на прошлой неделе из-за инфекции в ноге. В четверг его состояние ухудшилось, и общественность призвали молиться за исцеление раввина.

Позже Курсор информировал о том, что на похороны духовного лидера ШАС раввина Шалома Коэна в Иерусалиме пришли тысячи людей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!