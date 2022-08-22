На похороны духовного лидера ШАС раввина Шалома Коэна в Иерусалиме пришли тысячи людей

Тысячи людей в понедельник, 22 августа, присутствуют на похоронах в Иерусалиме раввина Шалома Коэна, духовного лидера ультраортодоксальной партии ШАС.

Об этом сообщает «The Times of Israel».

Отмечается, что полиция рассредоточена вдоль маршрута похоронной процессии от иешивы «Порат Йосеф», которой он руководил, в районе Геула в Иерусалиме, к кладбищу Санедрия.

Также на месте находится большое количество аварийно-спасательных служб. Маген Давид Адом призвала участников брать с собой воду, избегать скопления людей и воздерживаться от лазания по крышам или столбам для получения лучшего обзора.

מסע הלוויה החלה אמירת פרקי תהילים. pic.twitter.com/S2eB8Y7aXB — חדשות המוקד (@hamoked_il) August 22, 2022

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме скончался один из крупнейших сефардских раввинов Израиля, духовный глава партии ШАС раввин Шалом Коэн. Он был доставлен в больницу в понедельник на прошлой неделе из-за инфекции в ноге. В четверг его состояние ухудшилось, и общественность призвали молиться за исцеление раввина.

Шалом Коэн, известный как «Хахам Шалом», руководил престижной харедимской иешивой «Порат Йосеф». Также он был лидером партии ШАС в течение восьми лет.

Хахам Шалом Коэн родился в Иерусалиме в семье Малки и раввина Эфраима Коэна. После женитьбы его назначили раввином иешивы «Порат Йосеф». Вместе с раввином Шимоном Адани он создал еще один филиал иешивы «Порат Йосеф» в районе Катамон в Иерусалиме.

Перед муниципальными выборами 1983 года рав Шалом Коэн стал первым крупным сефардским раввином, публично поддержавшим тогда мало кому известную партию ШАС. В 1984 году он вошел в раввинский совет ШАС. После кончины раввина Овадии Йосефа в 2013 году раввин Коэн был назначен президентом Совета мудрецов Торы и духовным лидером ШАС.

Также Курсор информировал о том, что министр транспорта Мейрав Михаэли, возглавляющая Аводу, отреагировала на кончину раввина Шалома Коэна, председателя Совета мудрецов Торы ШАС.

«Смерть Хахама Шалома Коэна — большая потеря для сообщества, которое смотрело на раввина как на лидера, проводника и галахического авторитета. Мои соболезнования семье в это трудное время и многим людям, которые скорбят о его утрате. Да будет память благословением», — сказала Михаэли.