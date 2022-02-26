Разрушение жилого дома в Киеве: в сети показали самые жуткие фото

19:23, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
Взрыв жилого дома в Киеве фото
Взрыв жилого дома в Киеве
Фото: Горлушко Вальдемар / УНИАН

Российская пропаганда говорит о том, что войска РФ не обстреливают мирных жителей, однако на деле все иначе. Оккупанты уже не раз вели огонь по жилым домам, детским садикам и больницам в Украине.

Утром 26 февраля в Киеве в результате ракетной атаки было сильно повреждено здание на улице Лобановского. В многоэтажку попал снаряд российских оккупантов, в результате чего травмы получили 6 человек. Было полностью уничтожены шесть квартир. Еще несколько квартир пострадали.

В сети показали самые страшные фотографии с места события:

Взрыв жилого дома в Киеве фото

Горлушко Вальдемар / УНИАН

Последствия взрыва жилого дома в Киеве фото

Горлушко Вальдемар / УНИАН

Последствия взрыва жилого дома в Киеве фото

Горлушко Вальдемар / УНИАН

Последствия взрыва жилого дома в Киеве фото

Горлушко Вальдемар / УНИАН

Последствия взрыва жилого дома в Киеве фото

Горлушко Вальдемар / УНИАН

Автор фото: Горлушко Вальдемар.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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