Разрушение жилого дома в Киеве: в сети показали самые жуткие фото

Утром 26 февраля в Киеве в результате ракетной атаки было сильно повреждено здание на улице Лобановского. В многоэтажку попал снаряд российских оккупантов, в результате чего травмы получили 6 человек. Было полностью уничтожены шесть квартир. Еще несколько квартир пострадали.
В сети показали самые страшные фотографии с места события:
Автор фото: Горлушко Вальдемар.
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