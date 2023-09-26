Россия с помощью дронов и ракет атакует жизненно важные объекты в Одесской области.

Россияне продолжают жестоко разрушать жизненно важную портовую инфраструктуру и зерновые склады, нанося по Одесской области ракетные удары и атакуя регион беспилотниками.

Об этом пишет посольство Украины в Израиле в Facebook.

В ведомстве отметили, что в результате атак серьезно пострадал морской терминал Одесского порта, а также зернохранилища. В этом районе вспыхнули многочисленные пожары, от которых пострадало также частное имущество ни в чем не повинных граждан.

«Мы не хотим представить себе масштабы катастрофы, если бы не быстрая реакция пожарных, которые оперативно принялись за тушение пожаров, грозивших уничтожить многие значительные объекты», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что россияне давно потеряли всякую сдержанность, отсюда ведомство призвало мир к реакции. «Мы ожидаем, что мир поможет нам остановить эти беспощадные нападения как можно скорее», — заключили в ведомстве.

עבר/Eng

הרוסים ממשיכים להרוס תשתיות נמל חשובות ומחסני תבואה באמצעות מתקפות טילים אכזריות. המסוף הימי של נמל אודסה ספג פגיעה קשה בעקבות התקיפות, כמו גם מתקני אחסון תבואה. שריפות רבות פרצו באיזור ופגעו גם בנכסים פרטיים של אזרחים חפים מפשע. אנו לא רוצים לדמיין מה היה גודל האסון… pic.twitter.com/JNu66tWIKQ — Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) September 26, 2023

Курсор писал, что сегодня россия снова атаковала Одесскую область - есть попадания и пострадавшие. В результате нападения, продолжавшегося более двух часов, были повреждены здание порта, складские помещения и более 30 грузовых и легковых автомобилей, сообщил Олег Кипер в мессенджере Telegram.

Украинские военные сообщили, что сбили 26 из 38 ударных дронов иранского производства, которые были запущены россией.

Москва усилила воздушные атаки на украинские порты на реке Дунай, включая Измаил и Рени, после того как в июле она вышла из зернового соглашения, гарантировавшего безопасный экспорт украинского зерна.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!