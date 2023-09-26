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В Одесской области масштабные разрушения из-за ударов рф — посольство Украины в Израиле выступило с призывом

12:25, Сегодня
Новости СНГ
ракеты фото
Фото: depositphotos.com
Россия с помощью дронов и ракет атакует жизненно важные объекты в Одесской области.

Россияне продолжают жестоко разрушать жизненно важную портовую инфраструктуру и зерновые склады, нанося по Одесской области ракетные удары и атакуя регион беспилотниками.

Об этом пишет посольство Украины в Израиле в Facebook.

В ведомстве отметили, что в результате атак серьезно пострадал морской терминал Одесского порта, а также зернохранилища. В этом районе вспыхнули многочисленные пожары, от которых пострадало также частное имущество ни в чем не повинных граждан.

«Мы не хотим представить себе масштабы катастрофы, если бы не быстрая реакция пожарных, которые оперативно принялись за тушение пожаров, грозивших уничтожить многие значительные объекты», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что россияне давно потеряли всякую сдержанность, отсюда ведомство призвало мир к реакции. «Мы ожидаем, что мир поможет нам остановить эти беспощадные нападения как можно скорее», — заключили в ведомстве.

Курсор писал, что сегодня россия снова атаковала Одесскую область - есть попадания и пострадавшие. В результате нападения, продолжавшегося более двух часов, были повреждены здание порта, складские помещения и более 30 грузовых и легковых автомобилей, сообщил Олег Кипер в мессенджере Telegram.

Украинские военные сообщили, что сбили 26 из 38 ударных дронов иранского производства, которые были запущены россией.

Москва усилила воздушные атаки на украинские порты на реке Дунай, включая Измаил и Рени, после того как в июле она вышла из зернового соглашения, гарантировавшего безопасный экспорт украинского зерна.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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