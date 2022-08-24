Разведка Британии: россия еще в апреле осознала провал плана по захвату Украины

Безупречные действия ВСУ и сопротивление общества заставили российских оккупантов вернуться к скромным целям. Но и их добиться они пока не могут.

За полгода полномасштабного вторжения рф* в Украину оккупантам не удалось достичь своих целей. Они понесли огромные потери и усмирили свои «аппетиты», хотя российские новости упорно это отрицают по сей день. Еще в апреле российское руководство вернулось к более скромным целям на востоке и юге Украины.

Об этом сообщает в разведка Британии.

В ведомстве напомнили, что еще с 2014 года российский диктатор путин приложил немало усилий, что упрочить влияние рф в Украине и вмешиваться в ее суверенные дела. Не достигнув результатов, он попытался захватить страну, но и тут потерпел крах, отметили в разведке.

Наступление на Донбассе сейчас достигает минимального прогресса, и россия ожидает большую контратаку Украины. В оперативном плане россия испытывает нехватку боеприпасов, техники и персонала, констатировали британские эксперты.

По их мнению, в ближайшее время россия будет нести потери еще более весомые — и в технике, и в живой силе. На сегодняшний день войска рф так и не придумали, как сражаться с украинской армией, мощь которой растет.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!