Разведка Дании предположила, что повлияло на решение путина начать войну

В то же время спецслужба Дании пока не видит признаков того, что путина могут лишить власти.

В конце февраля глава кремля* владимир путин начал полномасштабное вторжение на территорию Украины, которое продолжается по сегодняшний день. В разведке Дании считают, что на решение развязать войну президента рф могли подтолкнуть побочные эффекты от его лечения.

Об этом сообщает издание Berlingske.

Глава отдела анализа рф Службы военной разведки Дании считает, что из-за гормонального лечения некоторых форм рака у российского диктатора появилась мания величия и «лунообразное» лицо. Его проблемы со здоровьем могли повлиять на то, чтобы начать военный конфликт, хотя уверенности в связи этих обстоятельств нет. Однако такое допущение объясняет непривычное поведение и позы главы кремля, которые попадаются на официальных видео.

Разведчики предполагают, что у путина нет смертельного заболевания сейчас, но при этом он испытывает проблемы со здоровьем, например, хронические боли.

«Курсор» писал ранее, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что путина может не стать уже к апрелю 2023 год.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что владимир путин сможет продлить свою жизнь, но для этого ему нужно признать вторжение ошибкой и вывести армию из Украины. Это может спасти жизнь не только диктатора, но и его ближнего окружения.