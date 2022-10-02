Разведка Украины: появилась информация о двойниках путина

Есть версия, что в последнее время кремль показывает на публике не настоящего владимира путина, а двойника, на что указывает поведение зарубежных политиков.

По словам представителя пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, когда на саммитах президенты многих стран заставляют путина ждать, то, возможно, показывают, что перед ними человек, который только выдает себя за президента *россии. Есть версия, что человек, которого принято считать путиным, уже давно не появляется перед публикой.

Об этом сообщает «Униан«.

Юсов утверждает, что путин сейчас является неким собирательным образом, режимом, определенной коллективной системой.

«И все больше в этой коллективной системе весит не сам диктатор или тот, кто выдает себя за него, а круг людей, который стоит за ним – это старые номенклатурщики, силовики и спецслужбисты прошлых поколений. Это люди, которые скучают за советским союзом, за методами СССР, которые не понимают современного мира, которые загнали себя в конспирологию и живут в параллельном мире», – рассказал представитель пресс-службы.

Журналисты спросили о том, настоящего ли путина показывают в обращениях и перед россиянами. Юсов считает, что для ответа на этот вопрос нужно провести экспертизы и анализы.

Помимо этого, недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у президента рф есть как минимум три двойника.

«Я лично не являюсь «путиноведом», скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле – надо просто поднять информацию», – заявил он в интервью.

Также Буданов рассказал, что многие российские чиновники хотели не допустить войны в Украине, ибо осознавали катастрофические последствия этого решения. Однако, путин все равно решил начать полномасштабное вторжение, а также на финальное решение повлияли «внутрикремлевские разборки».

Ранее мы рассказывали, что российские солдаты боятся, что Сталлоне и Шварценеггер будут воевать за Украину.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль утвердил программу приема «экстренных» репатриантов из рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!